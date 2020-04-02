حصيلة الإصابات ترتفع إلى اكثر من مليون حالة وامريكا تتربع على الترتيب

2020/04/02 | 23:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية _أين}ارتفعت الحصيلة العالمية للإصابات بوباء فيروس كورونا مساء اليوم الخميس، إلى اكثر من مليون حالة حول العالم،حيث أشارت الاحصائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى وصول عدد الإصابات الكلي في العالم إلى 1.005.750، بينما ارتفعت اعداد الوفيات إلى 51.616.وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب الإصابات ب 238.556 إصابة مبتعدة عن إيطاليا التي تحتل المركز الثاني بأكثر من 100 الف حالة،وجاءت إيطاليا في المركز الثاني لحالات الإصابة بينما كانت في المرتبة الأولى لعدد الوفيات في العالم حيث سجلت اكثر من 115 الف إصابة و13.915 حالة وفاةوجاءت كل من اسبانيا والمانيا والصين وفرنسا وايران وبريطانيا في المراكز الأخرى في المقدمة بالترتيب.

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