محافظ واسط يؤكد المضي بتوزيع الأراضي على المواطنين

2020/04/02 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اطلاق خطة خدمية واسعة تشمل عموم المحافظة ، فيما اكد المضي بتوزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين .

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