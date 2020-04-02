النقل تعلن أكمال صرف رواتب كافة الموظفين في بغداد والمحافظات

2020/04/02 | 23:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، اكمال اجراءات صرف رواتب شهر آذار/ 2020 لموظفي النقل والعقود والصحوات وكبار السن من العاملين في مركز الوزارة وتشكيلاتها كافة تزامناً مع فرض حظر التجوال الوقائي في البلاد.وذكرت الوزارة في بيان، ان “الوزير اوعز الأسراع بصرف المستحقات المالية لهذه الشريحة التي تعمل بتفاني في كافة مفاصل النقل سواءً في […]

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