جواد كاظم غلوم - تلويحة شاتمة الى كورونا

2020/04/03 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم غام صباحك أيتها الكورونا ساء مساؤك ضجرا ونحسا حتامَ تتربصين لقطع الأنفاس الرائقة للحياة !!توقظين الأدعية في أفواه العاجزين تبعثين الهلع في القلوب المستكينةغُمّاً لك أيتها الرعديدة الصمّاءشُلّتْ يداكِ الملطختان وباءًبُترتْ أصابعك يا شوك البذاءة خرسَ من سمّاكِ تاجاً سقماُ لكِ يا خانقة الرقاب العصيّة على الانحناء هيضَ جناحُك الطائر في الظلام خرجتِ من كهوف ا......

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