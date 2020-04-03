أحمد صبحى منصور - خلفية تاريخية لفهم الأحداث السياسية التي سجلها المقريزى عن عام 841

2020/04/03 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور السلطان المملوكى برسباى وابن حجر العسقلانى أكابر المجرمين في طاعون عام 841 مقدمة :1 ـ تاريخ المماليك يؤكد إعجاز القرآن الكريم في آيتين :قال جل وعلا : 1 / 1 : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) النساء).1 / 2 : ( اسْتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا......

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