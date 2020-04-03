🟠بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية

2020/04/03 | 00:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت وزارة المالية وبإشراف مباشر من قبل السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير المالية مجموعة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في توفير المتطلبات المالية واللوجستية الضروريه للوقوف ، […]

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