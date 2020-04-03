تداعيات الحظر..دراسة عفو “لتفريغ السجون”،نائبة تشتم جندي وعمليات بغداد تكدس المعتقلين

2020/04/03 | 00:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بينما طلبت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، من الحكومة عفواً محدوداً عن الموقوفين على ذمة التحقيق في إطار اجراءات الحد من انتشار كورونا، تقول عمليات بغداد انها “اعتقلت الالاف” لكسرهم الحظر.بالوثيقة..تعرف على شروط رئاسة الجمهورية للعفو بسبب كورونا يأتي هذا فيما قالت قيادة عمليات بغداد، في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، […]

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