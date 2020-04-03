2020/04/03 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين .. حجز المركبات المخالفة لحظر التجوال 15 يوما (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 00:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين .. حجز المركبات المخالفة لحظر التجوال 15 يوما (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين .. حجز المركبات المخالفة لحظر التجوال 15 يوما (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).