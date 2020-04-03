2020/04/03 | 00:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تشكيك البعض..الصحة تصدر توضيحاً حول أعداد الإصابات والوفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 00:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تشكيك البعض..الصحة تصدر توضيحاً حول أعداد الإصابات والوفيات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تشكيك البعض..الصحة تصدر توضيحاً حول أعداد الإصابات والوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).