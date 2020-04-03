2020/04/03 | 00:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافتتح اللاعب الدولي السابق عماد محمد ، معملا لخياطة الكمامات وتوزيعها على مواطني محافظة كربلاء ، ضمن مبادراته لدعم ابناء المحافظة في مواجهة فيروس كورونا.ويقوم المعمل بتجهيز 3000 كمامة يومياَ على مواطني كربلاء ووزارة الصحة والقوات الأمنية وعلى نفقته الخاصة.وسبق لهداف المنتخب الوطني ونادي الزوراء السابق عماد محمد الملقب بـ"العمدة" تخصيص فندقه للحجر الصحي ومساعدة صحة محافظة كربلاء في حملتها لعلاج المصابين بفيروس كورونا ، اضافة الى توزيع سلع غذائية للعائلات المتعففة .

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