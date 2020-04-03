في حمص… مركز حجر صحي أم معتقل؟

2020/04/03 | 00:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمص (الحل) – تحدث مصابون بمرض «كورونا» عن حالة مركز الحجر الصحي في مدينة حمص، واصفين إياها بـ«الصادمة» وأنها ليست بأفضل حال عن تلك الصور التي سربت عن مركز الحجر […]

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