وزارة الصحة ترد على التشكيك بأعداد الإصابات والوفيات لكورونا بالعراق

2020/04/03 | 00:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الصحة، الخميس، على انباء التشكيك بأعداد الإصابات والوفيات لكورونا بالعراق، فيما توعدت باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من التشويش المتعمد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ان “بعض الوكالات الخبرية والصحف تناقلت تشكيكا بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية في العراق وأدعت ان أطباء اكدوا وجود آلاف الاصابات والوفيات دون

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