نعومي كامبل تدعو لعدم الذهاب للبنان بسبب العنصرية

2020/04/03 | 00:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حضت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل، النساء الأفريقيات على عدو الذهاب إلى لبنان، بسبب المعاملة العنصرية التي يلقينها هناك.وجاءت دعوة كامبل، بعد متابعتها لقضية العاملة الغانية فوستينا تاي التي وجدت جثّتها في مرأب بمدينة بيروت، حيث يقطن صاحب العمل، وفق تحقيق نشرته قناة “الجزيرة” الانكليزية.وعلقت كامبل في تغريدة: “يجب أن يتوقّف […]

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