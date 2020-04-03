فنانون ماتوا بأسوأ الطرق.. أحدهم دُفن وهو حي!

2020/04/03 | 00:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كثر من المشاهير كانت نهاية حياتهم مأساوية، بحيث شكّلت صدمة كبيرة لمحبيهم وللوسط الفني، ونذكر من بينهم: الممثل المصري ​حاتم ذو الفقار​ توفي في شقته عام 2012، بدون معرفة احد، وذلك بعد انقطاع التواصل معه عبر الهاتف لمدة اسبوع، وكان ذو الفقار عانى من إدمان المخدرات وسجن بسببها، الأمر الذي أبعده عن التمثيل.[…]

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