في إيران.. “كورونا” يؤثر على الحياة الزوجية ومحاكم الطَلاق مُعلَّقَة

2020/04/03 | 00:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ما يبدو أن نتائج انتشار وباء #كورونا في #إيران أمسَت كارثية جداً، إذ ما عادت تقتصر على الصحة أو الاقتصاد فقط، بل تعدّن ذلك إلى ما قد يتهشّم […]

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