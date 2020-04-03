الصحة: تفعيلُ الرصدِ الميداني لكشف إصابات {كورونا}

2020/04/03 | 00:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ المحافظات/ مراسلو الصباح

نفذت فرقٌ صحيةٌ في بغداد والمحافظات حملاتِ مسحٍ ميدانيةٍ في إطار تفعيل إجراءات الرصد الوبائي للكشف عن إصابات" كورونا".

وفي غضون ذلك، شكلت وزارة الهجرة والمهجرين خلية أزمة لتأمين احتياجات الأسر النازحة بشكلٍ فوري، بينما تواصل الإدارات المحلية في المحافظات والجهات الرسمية اتخاذَ الإجراءات الكفيلة باحتواء الفيروس.

آليةٌ جديدةٌ لرصدِ الإصابات

وبهذا الشأن، قال المتحدث الرسمي لخليّة الأزمة في وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر لمراسلة "الصباح" شذى الجنابي: إن وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر علاوي أشرف على عمليات المسح الفعال في منطقة الزعفرانيّة عن فيروس" كورونا" المستجد.

وفي كركوك، أفاد مدير صحة المحافظة الدكتور كريم ولي لمراسلة "الصباح" نهضة علي: بأن فرقاً صحيةً للرصد الوبائي تابعة للدائرة معززةً بملاكاتٍ مختصةٍ تنفذ عملية رصد الحالات، التي قد انتقل اليها الفيروس في منطقة" الشورجة" وسط مدينة كركوك لاتخاذ عمليّة الحجر الصحي بحقهم واجراء الفحوصات المختبريّة عند الحالة المرصودة.

وأشار إلى أن الاجراءاتِ جاءت على خلفيّةِ ورودِ نتائج الفحص من مختبر الصحة بتسجيل خمس اصاباتٍ جديدةٍ بالفيروس لأسرة المصابة الاخيرة من الملامسين وقد دخلوا المستشفى قبل يومين واجريت لهم الفحوصاتُ للوقوف على اصابتهم من عدمها، بينما أُجري الفحص الثاني لإحدى المصابات وتبين عدم شفائها، وتابع أن عدد المصابين الكلي أصبح في كركوك 10 اصابات في مركز العزل الوبائي، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة واحدة وشفاء ست حالات سابقا.

ونوه ولي بان عمليّة الرصد تهدف لمعرفة أسباب اصابة الفتاة في منطقة" الشورجة" التي يحتمل انتقاله من رب الأسرة الذي يعمل ضمن الملاكات التمريضيّة في المستشفى والتي سيتم حجرها ايضا، لاسيما من كانوا بقرب رب الأسرة.

مسحٌ ميدانيٌ

ونفذت الملاكات الصحيّة والطبيّة في ميسان اكبر حملة للمسح الميداني للكشف عن الاصابات بفيروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة ميسان محمد قاسم الكناني لمراسل" الصباح" سعد حسن أن الحملة نفذت بواسطة جهاز الحرارة في مركز النازحين في حي الرحمة الاول في مدينة العمارة، وكذلك المراكز الصحيّة المتوزعة بين احياء الاسكان والعروبة والمعلمين القديم والجديد ومغربه والصدرين والجوادين ودجلة النموذجي والقدس والزهراء والحسن العسكري والوحدة الاسلاميّة وحي الشهداء ونهاوند والجمعيات الاولى والثانية والرحمة والمصطفى.

وأضاف أن الحملة نفذت من دارٍ الى دارٍ وشملت الاشخاصَ القادمين الى المحافظة او من دول الجوار ولم يبلغوا دائرة صحة ميسان بشأن ذلك.

وبين أن الحملةَ شملت ايضا أقضية ونواحي المشرح والمجر الكبير والميمونة وناحية السلام وعلي الغربي وعلي الشرقي وكميت.

مساعداتٌ عاجلةٌ للنازحين

وفي إلاطار الانساني، قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة علي عباس لمراسلة" الصباح" اسراء السامرائي: إن الوزارة شكلت خلية أزمة لتأمين احتياجات النازحين في المخيمات بشكلٍ فوري.

واكد ان الوزارة تعمل على تقديمِ الخدماتِ للمخيمات، فضلا عن زيادة الوعي الصحي للنازحين للوقاية من الفيروس والاسراع بتأمين المواد الغذائيّة والصحيّة والعينيّة.

واشار الى ان خليّة الأزمة ستعمل بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتقديم الدعم للأسر النازحة، إضافة الى القيام بحملاتِ تعفيرٍ وتعقيمٍ لجميع المخيمات وتوزيع الكمامات بين الأسر النازحة، مؤكدا عدم تسجيل اي اصابة بـ" كورونا" في مخيمات النازحين حتى الآن.

إصاباتٌ جديدةٌ في النجف

وسجلت دائرة صحة النجف يوم امس الخميس 10 إصاباتٍ جديدةٍ بفيروس" كورونا"، بعد أن فحص مختبر الصحة العامة بالمحافظة 98 حالة مشتبه بها.

وقال مدير اعلام الصحة سالم نعمة لمراسل" الصباح" إن الحالات العشر توزعت بين مناطق عدة في المحافظة وهي الكوفة والعباسيّة والمشخاب، وهناك حالة واحدة من الكادر الطبي في مدينة الصدر الطبية، وحالة واحدة لمسافر قادم من تركيا.

واوضح ان العدد الكلي للاصابات في المحافظة بلغ 132 اصابة، اما حالات الشفاء فقد بلغت ٣١ حالة، مع اربع حالات وفاة، اضافة الى الحالتين اللتين غادرتا إلى إيران.

ياتي ذلك في وقت أعلنت فيه دائرة الصحة مغادرة 10 مرضى مصابين بالفيروس المستشفى بعد شفائهم الكامل،بينما غادر 17 شخصا الحجر الصحي لعدم وجود علامات مرضية.

ضبطُ الأسعار

من جهته، اكد قائممقام الديوانية سالم هلول لمراسل" الصباح" عباس رضا الموسوي، أن اللجانَ الرقابيةَ وبمساندةِ الأجهزةِ الأمنيّةِ كثّفت من اجراءاتها لتفويت الفرصة على المتلاعبين بأسعار الخضراوات والمواد الغذائيّة مع اتخاذ اجراءاتٍ صارمةٍ بحق المخالفين.

بينما لفت قائممقام قضاء السدير ماجد المنذور لـ" الصباح" الى ان لجان المتابعة في القضاء خصصت ارقام هواتف للإبلاغ عن التجار الذين يسعون الى رفع الأسعار لغرض مداهمتهم وإحالتهم على القضاء، مشيرا الى تواجدٍ مستمرٍ للجان المتابعة في الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توفر البضائع بمختلف أنواعها، مؤكدا تعاون الإدارة المحلية في القضاء مع التجار لتحقيق انسيابية بإدخال المواد الغذائيّة والخضار والفواكه وفق توجيهات خليّة الأزمة.

تحذيرٌ من التجمعات

اما مدير اعلام شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي فقد اوضح لـ" الصباح" أن مكاتب توزيع الرواتب الـ(كي كارد ) والمصارف في كربلاء شهدت خلال الايام الماضيّة تجمعاتٍ بشريةً، بعد أن أطلقت وزارة الماليّة رواتبَ العديد من الدوائر الحكوميّة والمتقاعدين والمشمولين براتب الرعاية الاجتماعيّة.

وأردف ان هذه الفئات تجمعت بشكلٍ كبيرٍ امام المكاتب والمصارف، لغرض تسلم الرواتب، ما يعني تجمهرا مخالفا لقرارات خلية الازمة، ومن المحتمل ان يتسبب باصابات، جرّاء الملامسة والمسافات القريبة، لاسيما أن اغلب هذه الفئات من كبار السن، ودعت قيادة الشرطة اصحابَ المكاتب الى الطلب من المراجعين الى جعل مسافة بينهم، مع استخدام الكمامات والكفوف والواقية واستخدام التعقيمات الصحيّة اثناء عملية عد النقود وتسليمها.

موقفُ الوباء

هذا واعلنت دائرة صحة المثنى موقف وباء" كورونا" المستجد منذ بداية الأزمة.

وقال مسؤول الاعلام في الدائرة حسين رحيم الرضوي لمراسل" الصباح" احمد الفرطوسي: إنه تمّ سحب 300 مسحة منذ بداية الازمة حتى الآن، وكانت النتائج 26 مسحة موجبة فقط معظمها في منطقتي المجد والهلال والباقي سالبة، اما عدد الراقدين الان في ردهة العزل فهم 24 حالة موجبة فقط، منها حالة واحدة اكتسبت الشفاء التام وحالة وفاة واحدة.

وتابع ان عملية المسح الوبائي مستمرة بواقع 50 مسحة في اليوم الواحد، حيث تم تشكيل 26 فرقة صحية للذهاب الى البيوت واخذ مسحات للحالات المشتبه بها.

طبيبةٌ تصابُ بالفيروس

إلى ذلك، اشار مدير صحة واسط الدكتور جبار الياسري لمراسل" الصباح" حسن شهيد العزاوي إلى تسجيل اصابة موجبة جديدة بمرض" كورونا" لطبيبة مقيمة في مستشفى الزهراء التعليمي بالكوت، وتمّ حجرها في ردهة العزل واتخاذ الاجراءات الطبيّة للمصابة والملامسين، لهما حسب التعليمات الصحيّة الواردة من وزارة الصحة.

وبين ان الطبيبّة اصيبت بالفيروس نتيجة لملامستها مرضى مصابين في المستشفى، مؤكدا أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة وتحت العناية الصحية، وبهذه الاصابة يكون عدد الاصابات الموجبة في المحافظة قد ارتفع الى 11 حالة، تم اكتساب ثلاث حالات منها الشفاء التام، فضلا عن وفاة حالتين اثنتين، يينما تتلقى الحالات الست الاخرى العناية اللازمة.

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