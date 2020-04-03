2020/04/03 | 00:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، على ضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينيَّة ودعم الأسر المتعففة.

وأفاد بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، بأنَّ الرئيس صالح، أكد، خلال استقباله وزيري التجارة، محمد هاشم العاني والعمل والشؤون الاجتماعيَّة، باسم عبد الزمان على "ضرورة استمرار توفير المواد الغذائيَّة في الأسواق المحليَّة وتأمين مفردات الحصة التموينيَّة للمواطنين، والإسراع في دفع رواتب الحماية الاجتماعيَّة وبما يسهم في إسناد ودعم الأسر المتعففة وتعزيز صور التكافل والتضامن داخل المجتمع العراقي".

وأضاف البيان أنه "شدد على ضرورة التآزر والتكاتف في هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره كونه يمثلُ تحدياً خطيراً يهددُ سلامة شعبنا وشعوب العالم جميعاً".

بدوره استعرض وزير التجارة "الخطط التي وضعتها الوزارة لتأمين مفردات الحصة التموينية ومتابعة إجراءات تسهيل دخول البضائع"، مبيناً أنَّ "الوزارة استنفرت جميع ملاكاتها وطاقاتها من أجل توفير المستلزمات الرئيسة للمواطنين في هذه الظروف الحاليَّة".

من جانبه عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية "خطط وزارته لشبكة الحماية الاجتماعية والإسراع بتقديم الدعم المالي للأجراء اليوميين والمشمولين بشبكة الحماية لتعويضهم عن البقاء في بيوتهم وتوفير مستلزمات معيشتهم في مواجهة وباء كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يشددُ على ضرورة تأمين مفردات {التموينيَّة}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يشددُ على ضرورة تأمين مفردات {التموينيَّة}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).