وزير العمل يحدد موعد توزيع رواتب المعين المتفرغ

2020/04/03 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل باسم عبد الزمان، تاجيل استيفاء القروض الصغيرة الممنوحة للمستفيدين مدة 3 اشهر، فيما حدد الاحد المقبل موعدا لصرف رواتب المعين المتفرغ.

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