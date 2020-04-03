2020/04/03 | 00:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن مصاباً بفيروس كورونا تماثل للشفاء التام في أربيل بعد تلقي العناية الطبية اللازمة.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 11 في أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تعلن تطوراً إيجابياً بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تعلن تطوراً إيجابياً بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).