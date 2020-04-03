مصدر: الكتل الشيعية تغلق الابواب امام (الزرفي) وتبحث عن مرشح جديد

2020/04/03 | 00:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، ان جميع الابواب اوصدت امام رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، فيما اوضح ان الكتل الشيعية تبحث عن ترشيح اسم جديد.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "هناك اربعة اسماء مطروحة للتداول وهم كل من قاسم الاعرجي وعبد الحسين عطبان ومصطفى الكاظمي وعلي الشكري، لتكليف احدهم لرئاسة الوزراء بدلا من عدنان الزرفي".

واضاف ان "جميع هذه الاسماء الاربعة تواجه رفضا متبادلا من قبل الكتل، حيث لا تحظى بتوافق أو اجماع، والانظار تتجه نحو اسماء جديدة".

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