محافظ المثنى يوجه بايقاف الإستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة

2020/04/03 | 00:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، بايقاف الإستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة .

وحصلت "الغد برس"، على نسخة من وثيقة صادرة عن محافظة المثنى تتضمن توجيه المحافظ بايقاف الإستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة.

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