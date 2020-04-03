حسن أحراث - الصمت

2020/04/03 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث وحدهم العمال لا يصمتون..عاملات وعمال امانور (فيوليا) بطنجة وتطوان والرباط في اعتصام مفتوح، سيصل 73 يوما غدا الجمعة 03 أبريل 2020...هناك الصمت الذي يعني الكلام، كما هناك الكلام الذي يعني الصمت.فليس الصمت دائما أن تمتنع عن الكلام، وإننا نعيش الآن الكلام الذي يعني الصمت.نتكلم كثيرا ولا نقول شيئا.إننا نمارس الصمت..العمال وحدهم لا يصمتون، وحتى صمتهم يعني الكلام.إن كلامهم معارك صارخة......

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