هل تغيب هيفا وهبي عن شهر رمضان المقبل؟

2020/04/03 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قد تغيب النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن شهر رمضان المقبل بعد توقف تصوير مسلسلها “أسود فاتح” في بيروت، بسبب قرارات الحكومة اللبنانية والمصرية بايقاف حركة الطيران اضافة إلى قرار منع التجمعات فى لبنان والذي أوقف كل الأعمال الفنية.وكانت قد صورت هيفا وهبي وأسرة مسلسلها “أسود فاتح” حوالى نصف مشاهد العمل خلال الفترة الماضية،ولكن […]

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