إليسا: الحيوانات لا تنقل كورونا .. حرام قتلها

2020/04/03 | 01:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تستمر الفنانة ​إليسا​ بدعم حملات تعنى بحقوق الحيوان والتوقف عن الاجرام الذي يحصل بحقهم وقالت اليسا اليوم: “في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلو حيواناتن من دون سبب أو بسبب الجهل.بأيا لغة منحكيكن لتعرفو إنو الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان! وقّفو هالمشاهد البشعة! حرام هالإجرام اللي عم يصير! ” وكانت […]

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