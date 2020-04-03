ترامب يخضع لاختبار ثان بكورونا

2020/04/03 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البيت الابيض، اخضاع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى فحص مختبري جديد بفيروس كورونا.

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