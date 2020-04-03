الدفاع تتحرك بسرعة بعد اعتداء برلمانية على جندي في نقطة تفتيش (فيديو)

2020/04/03 | 01:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتحركت وزارة الدفاع سريعًا بعد اعتداء لفظي تعرض له جندي من قبل النائب في البرلمان ألماس فاضل، عبر تحريك دعوى قضائية ضدها.

رفعت وزارة الدفاع دعوى قضائية ضد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ألماز فاضل

وأظهر مقطع فيديو رصده "ألترا عراق"، النائب وهي تهاجم عنصرًا بزي عسكري في مدينة كركوك، بسيل من الشتائم، بعد أن منعها من المرور تطبيقًا لإجراءات حظر التجوال كما يبدو.





وطالبت النائبة الجندي بفتح الطريق والسماح لها بالمرور، لكنه رفض ذلك، وقال إنه "يطبق أوامر عسكرية".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، تسجيل دعوى قضائية بحق فاضل، مشيدًا بموقف الجندي لالتزامه بالقانون.

وقال رسول في تدوينة عبر تويتر، يوم الخميس 2 نيسان/أبريل، "تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائب التي اعتدت على أحد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك".

وأضاف: "نشكر هذا المقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه"، مؤكدًا بالقول "نؤمن بأن القضاء العراقي سينصفه".

وأثار المقطع الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، استياءً كبيرًا ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن مثل تلك التصرفات، مع الإشادة بموقف الجندي الذي أصر على تطبيق القانون

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