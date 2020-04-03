2020/04/03 | 01:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الإعلام تعلق رخصة مكتب رويترز 3 أشهر وتغرمها 25 مليون دينار وتلزمها بتقديم إعتذار رسمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 01:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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