البنتاغون يقرر عزل قائد روزفلت بسبب كورونا

2020/04/03 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ، عزل بريت كروزير قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" التي أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا.

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