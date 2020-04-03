5 أسئلة يجهل الجميع إجاباتها عن وباء كورونا

2020/04/03 | 02:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حتى الآن، هناك خمسة أسئلة أساسية ليس لها أجوبة بعد، فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في كانون الأول من العام الماضي.لماذا يكون المرض طفيفا لدى بعض الناس وشديدا لدى آخرين؟ بحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”، هناك تباين شاسع في خطورة أعراض المرض بين المصابين به، فلماذا […]

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