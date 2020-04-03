الدكتورة خلود: أنا أكبر من زوجي

2020/04/03 | 02:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تقضي الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، فترة الحجر المنزلي مع عائلتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كغالبية المشاهير والمواطنين في دول العالم المختلفة.وخرجت خلود في حديث جديد مع جمهورها استقبلت فيه أسئلتهم لتكشف عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية والاجتماعية.وأجابت الدكتورة خلود، عن تساؤل أحدهم عن اختفاء حبها لزوجها أمين بعض […]

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