خلية الأزمة لـ { الصباح }: إعانات ماليَّة لـ 8 ملايين مواطن

2020/04/03 | 02:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف

أصدرت خلية الأزمة البرلمانيَّة، حزمة من التوصيات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور اليوميَّة، من بينها إعداد آلية لتوزيع منحٍ ماليَّة للمتضررين بسبب حظر التجوال الذي فرض للحد من انتشار فيروس "كورونا، واعفاء المواطنين من دفع اجور الكهرباء، وتوصيات أخرى تصب في خدمة المواطنين.



في تلك الأثناء، صرح مصدر خاص لـ"الصباح"، بأنَّ "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيَّة تدرسُ صرفَ مبالغ ماليَّة للعاملين بصيغة الأجور اليوميَّة وكل صاحب عمل متوقف".

من ناحيته، قال المتحدث باسم خلية الأزمة البرلمانيَّة، الدكتور فالح الزيادي في تصريح خص به "الصباح": إنَّ "الخلية في حالة انعقاد مستمر في مجلس النواب، وعملها ينصبُّ على الجانب الوقائي والعلاجي والأمور اللوجستيَّة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف، بأنَّ "الخلية كانت قد استضافت وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة باسم الربيعي لمناقشة واقع عمل الوزارة؛ كونها تعنى بطبقة محدودي الدخل بالبلد"، مبيناً أنَّ "توجه الوزارة واضحٌ في هذا الجانب، ومنها استعداد الوزارة لمواصلة صرف رواتب مليون و250 ألف مشمول بشبكة الحماية".



وتابع: إنَّ "الموضوع الأهم هو وجود 8 ملايين مواطن من محدودي الدخل قد توقفت أرزاقهم بسبب فرض حظر التجوال"، مؤكداً أنَّ "الخلية طلبت من وزير العمل إعداد خطة لكيفيَّة إعانتهم".

وفي إطار تلبية احتياجات المواطنين الذين تضرروا جراء حظر التجوال، أفاد وزير التخطيط مساء أمس الخميس، برصد مبلغ ٣٠٠ مليار دينار لمن تضرر من الأزمة، وممن لا يتسلم راتباً من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعيَّة، والعمل على إعفائهم من أجور الكهرباء والماء والخدمات حتى نهاية الأزمة.

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