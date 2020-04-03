الصحة لـ { الصباح }: تفعيل الرصد الميداني لكشف إصابات كورونا

2020/04/03 | 02:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ المحافظات/ مراسلو الصباح

نفذت فرقٌ صحيَّة في بغداد المحافظات حملات مسح ميدانيَّة في إطار تفعيل إجراءات الرصد الوبائي للكشف عن إصابات كورونا.

وفي غضون ذلك، شكلت وزارة الهجرة والمهجرين خلية أزمة لتأمين احتياجات الأسر النازحة بشكل فوري، بينما تواصل الإدارات المحليَّة في المحافظات والجهات الرسميَّة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتواء الفيروس.

وبهذا الشأن، قال المتحدث الرسمي لخلية الأزمة في وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر لمراسلة "الصباح" شذى الجنابي: إنَّ "وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر علاوي أشرف على عمليات المسح الفعال في منطقة الزعفرانية عن فيروس كورونا المستجد".

وفي كركوك، أفاد مدير صحة المحافظة الدكتور كريم ولي لمراسلة "الصباح" نهضة علي، بأنَّ "فرقاً صحيَّة للرصد الوبائي تابعة للدائرة معززة بملاكات مختصة تنفذ عملية رصد الحالات التي قد انتقل إليها الفيروس في منطقة الشورجة وسط مدينة كركوك لاتخاذ عمليَّة الحجر الصحي بحقهم وإجراء الفحوصات المختبريَّة عند الحالة المرصودة".

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