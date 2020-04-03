الماليَّة النيابيَّة لـ { الصباح }: تعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات

2020/04/03 | 02:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أعلنت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تبنيها مقترحاً لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر ماليَّة، مبينة أنَّه تم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب، إلا أنَّ العطلة التشريعيَّة حالت دون التصويت عليه، في حين أكدت عدم المساس برواتب الموظفين.

وأوضح عضو اللجنة، ماجد الوائلي، في حديث لـ"الصباح"، أنه كان من المفترض أنْ يدخل قانون التقاعد حيز التنفيذ في الثاني من كانون الثاني الفائت إلا أنَّ بعض المشكلات أخرت تطبيقه، لافتاً إلى أن اللجنة المالية اجتمعت برئيس هيئة التقاعد العامة الذي تعهد بحل جميع المشكلات بالتعاون مع دوائر المتقاعدين الجدد.

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