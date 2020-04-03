ترامب أجرى فحصاً ثانياً لفيروس كورونا وظهرت نتيجته في 15 دقيقة

2020/04/03 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه أجرى فحصاً لفيروس كورونا المستجدّ، هو الثاني منذ بدء تفشّي الوباء، مشيراً إلى أنّ نتيجته جاءت سلبيّة.وقال خلال مؤتمر صحافي “أجريتُ الفحص هذا الصباح”، مضيفاً أنّ نتيجة الاختبار جاءت “سلبيّة” لناحية الإصابة بكوفيد-19.وهذا هو الفحص الثاني الذي يُعلن ترامب إجراءه.وهو استخدم […]

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