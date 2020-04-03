دراسة: القطط تستطيع أن تتناقل عدوى كورونا فيما بينها

2020/04/03 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أُجريت في الصين أن عدوى فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد-19" يمكن أن تنتقل بين القطط.

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