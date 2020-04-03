تعليق رخصة رويترز في العراق ثلاثة اشهر.. والسبب؟

2020/04/03 | 03:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، الخميس، تعليق رخصة مكتب وكالة "رويترز" في العراق لثلاثة اشهر وتغريمها 25 مليون دينار على خلفية نشر خبر يتعلق ب...

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