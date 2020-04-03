احلام تصف متابعا بالحقير بسبب كمامة الألماس

2020/04/03 | 03:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفت الفنّانة أحلام شراء كمامة مرصعة بالألماس سعرها 28 ألف دولار.وقالت إنها أجرت سبع مرات تحليل للكشف عن الإصابة بكورونا، وإنها ترتدي كمامة طبية عادية.وردت أحلام على متابع سبّها عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، واصفاً إياها بالسفيهة، بسبب زعمه أنها اشترت الكمامة المرصعة بالألماس.وشتمت أحلام المتابع في مقطع فيديو، وقالت […]

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