عدنان الزرفي يلتقي وزير الدفاع نجاح الشمري بمقر إقامته في بغداد

2020/04/03 | 03:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين} التقى رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مساء الخميس بوزير الدفاع في الحكومة المستقيلة نجاح الشمري في مقر إقامته في بغداد، وذكر المكتب الإعلامي للزرفي في تغريدة على تويتر، إنه تم الباحث حول التطورات الأمنية التي تشهدها المناطق المتحررة من عصابات داعش، وضرورة تطهير المناطق بشكل كامل منهم، حيث شدد الزرفي خلال اللقاء على أهمية القضاء بشكل كامل على فلول تنظيم داعش الإرهابي في مختلف المناطق محذرا من خطورة استمرار الهجمات التي تتعرض لها القطعات العسكرية في وسط وشمال العراق.

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