برشلونة يحدد سعر بيع نجمه

2020/04/03 | 04:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نادي برشلونة الإسباني سعر بيع لاعبه إيفان راكيتيتش لخروجه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.

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