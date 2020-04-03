كيم كارديشيان تتبرع لمتضرري كورونا بملابسها الداخلية

2020/04/03 | 04:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تواجه نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارديشيان انتقادات حادة، بسبب سعيها إلى تحقيق أرباح من منتجاتها التجارية، بذريعة التبرع لمتضرري فيروس كورونا.وقال موقع “إي أس إنسايدر” إن تبرع كارديشيان كان مرتبطا بالإعلان عن إعادة تجهيز خط ملابسها الداخلية الذي أطلقته من قرابة 6 أشهر SKIMS الذي أثار الجدل وحقق أكثر من “2 مليون دولار […]

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