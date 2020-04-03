الأمم المتحدة: كورونا أسوأ أزمة منذ 1945

2020/04/03 | 05:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ جائحة فيروس كورونا، هي أسوأ أزمة عالمية تضرب العالم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً، معرباً عن قلقه من أن تتسبّب تداعياتها بتأجيج النزاعات والحروب في العالم.وأضاف غوتيريش في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، إنّ فيروس […]

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