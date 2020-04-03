الواقي الشمسي ضروري حتى في العزل المنزلي

2020/04/03 | 05:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتقد الكثيرون أن استخدام الواقي الشمسي يجب أن يقتصر على أوقات الخروج من المنزل تحت أشعة الشمس.ومع فرض العديد من الدول العزل الصحي، وإجبار المواطنين على البقاء في منازلهم، سيبدأ الكثيرون بالتخلي عن استخدام الواقي الشمسي.ولكن وفقاً لخبيرة تجميل، فإن القيام بذلك يمكن أن يجعل بشرتنا عرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة، […]

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