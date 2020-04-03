لماذا تشكّل العدوى المنقولة من حيوان لإنسان خطراً؟

2020/04/03 | 06:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وفقاً لتقرير طبي دولي صدر عام 2012 تسببت مجموعة من الأمراض (عددها 56) مصدرها الحيوانات البرية في وفاة 2.7 مليون إنسان حول العالم خلال عام واحد.وكانت أغلب الوفيات بسبب الأمراض التالية: داء الكلب، داء المقوسات، حمّى الضنك، حمّى كيو، إيبولا، إنفلونزا الطيور، والجمرة الخبيثة.إذن لماذا تشكّل العدوى المنقولة من حيوان بري إلى […]

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