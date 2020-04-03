ارتدي هذه الألوان خلال الحجر لتخفيف التوتر

2020/04/03 | 06:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لطالما ربطت الدراسات بين الألوان والحالة المزاجية للإنسان، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالملابس أو الديكور أو أي شي يحيط بنا.ومع فرض العزل الصحي بسبب انتشار فيروس كورنا، والذي يفرض علينا البقاء في المنزل طوال الوقت، نحن بأمس الحاجة إلى ما يحسن من مزاجنا بحسب (موقع 24 الاماراتي).وفي الصباح، عليك أن […]

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