العمل العراقية تؤجل استيفاء القروض القصيرة لمدة 3 أشهر

2020/04/03 | 06:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في بيان، تأجيل استيفاء القروض الصغيرة الممنوحة للمستفيدين مدة 3 اشهر، فيما حدد الاحد المقبل موعدا لصرف ...

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