نائب عراقي يدعو لابعاد مقترح الادخار الاجباري عن رواتب الموظفين

2020/04/03 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، يوم أمس الخميس، الى إبعاد مقترح الادخار الاجباري عن رواتب الموظفين....

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