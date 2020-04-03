هذه هي المرأة التي يحبها الرجل

2020/04/03 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ليس من السهل أن ينجذب الرجل أو يقع في حبّ أيّ امرأة دون أن تكون صاحبة مواصفات وميزات وخصال كثيرة، لأنه وباختصار، ليست كلّ النساء بمستوى واحد.ولا يُقصد بذلك أن تكون مقاييس الجمال هي التي تشكل عامل الاهتمام أو السعي للفوز بها، بل لا بدّ من توفر خصائص عدّة تجعل الرجل يحبها ويتحرك […]

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