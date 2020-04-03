زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل أيامه الأخيرة

2020/04/03 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد أيام على رحيله عن عالمنا بعد رحلة طويلة من المرض، تحدثت الدكتورة ليندا مكرم عن زوجها الفنان القديم جورج سيدهم، ووصفته بأنه صاحب ابتسامة كبيرة “نعمة من الله ومرسومة على وجهه”.وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج (القاهرة الآن) مع الإعلامية لميس الحديدي وفق (لها): “لما كنا في لندن في رحلة علاجه كانت […]

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