الشرطة العراقية تزف عروسين في زمن كورونا

2020/04/03 | 07:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حظر التجوال المفروض في المدن العراقية منذ أكثر من أسبوعين، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، قيد المناسبات الاجتماعية، لكن قوات الشرطة في محافظة الديوانية غيرت الإجراء السائد.عريس في المحافظة الواقعة جنوبي العراق، اتصل بشرطة النجدة، وطلب منها مساعدته في إتمام مراسم زواجه التي تتطلب إحضار شريكة حياته من منزل عائلتها إلى منزله بواسطة سيارة، والذي بات مستحيلاً في ظل حظر التجوال.لكن شرطة النجدة، وبدل أن تهيئ سيارة لاصطحاب العروسين، جهزت موكباً من سياراتها واصطحبت الفرقة الموسيقية العسكرية، ورافقت العريس حتى منزل شريكته، ومن ثم عادت بهما إلى منزل العريس.

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