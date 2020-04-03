امريكا تسجل رقما قياسيا ووفياتها بكورونا تتجاوز الـ6 الاف

2020/04/03 | 07:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف.وقالت الجامعة اليوم الجمعة في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا​​.في سياق متصل أكد البنتاغون أمس الخميس أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث "للاستخدام المدني"، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ210 آلاف.

وكان الرقم اليومي القياسي السابق لعدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس قد سجل في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).

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